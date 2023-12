Tennis | relax sulla neve per Jannik Sinner Le prossime tappe di avvicinamento agli Australian Open

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il percorso procede. Dopo aver messo alle spalle le quasi tre settimane di preparazione ad Alicante (Spagna), avendo modo anche di confrontarsi con lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) nell’Academy di Juan Carlos Ferrero,ha trascorso un breve periodo di stacco, festeggiando il Natale con i propri cari e dando libero sfogo a una grande passione. Il riferimento è allo sci alpino., infatti, ha un passato da giovanissimo gigantista e ama ritrovare quelle sensazioniprima di tornare in campo. È quanto ha fatto il 22enne nostrano a Plan de Corones, con un video che su Instagram lo vede impegnato sugli sci: “Mi mancava ma ora è tempo di tornare in campo“, ha scritto ilta altoatesino. POST SU INSTAGRAM DI...

