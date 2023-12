Tennis | l’Atp cambia il metodo di assegnazione punti | tutte le novità

Leggi su notizie

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) “Modifiche progettate per ottimizzare la distribuzione”: ecco ciò che c’è da sapere in vista del nuovo anno. Il malcontento è cresciuto soprattutto tra iti di bassa classifica Grandinel. Il 2024 sarà l’anno della svolta per quanto riguarda la classifica Atp. Il motivo è presto spiegato: è stato infatti deciso di modificare il sistema dideiper i singoli tornei. Non sono previsti aumenti per i vincitori delle tappe singole, verranno invece distribuiti piùa chi si qualifica per le finali, le semifinali, i quarti e gli ottavi di tutti i tornei. In foto Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, protagonisti nella top 10 della classifica Atp (Ansa Foto) – Notizie.comChi vincerà gli Slam otterrà sempre 2000, così ...