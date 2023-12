Tennis | il calvario di Matteo Berrettini | un nuovo infortunio e il dubbio sugli Australian Open 2024

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Un. La notizia è di ieri e riguarda. Niente qualificazioni per l’ATP250 di Brisbane (Australia) e il motivo è un problema al piede, emerso nel corso della preparazione. Unstop per il romano che non trova pace da questo punto di vista. Non si conosce l’entità ed è altamente probabile che si voglia procedere con grande cautela. Lo storico diparla chiaro, visto che negli ultimi mesi ilta del Bel Paese ha affrontato un autentico, ricordando quanto accaduto nel corso degli ultimi US. Nella partita che lo vedeva opposto al francese Arthur Rinderknech, in vantaggio 6-4 5-3,tentò di recuperare in uno stato di equilibrio non ideale una palla, ma ...