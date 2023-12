Tennis | Djokovic come Brady | ' voglio giocare fino a 40 anni e oltre'

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Riyadh, 27 dic. - (Adnkronos) - "Spero di proseguire con la mia carrieraa 40, se non". Così Novak, il numero uno delmondiale a margine dell'esibizione che lo attende oggi alla Riyadh SeasonCup con lo spagnolo Carlos Alcaraz , numero 2 del ranking Atp. L'esempio citato dal 36enne serbo è quello di Tom, storico quarterback di football americano vincitore di 7 Super Bowl e per 5 volte nominato Mvp della finale in cui si assegna il titolo. "E' un grande esempio di campione capace nel suo sport di costruirsi una carriera longeva e ricca di successi. Ha dedicato moltissimo tempo alla cura del suo corpo, al recupero, ed ad assicurarsi che tutto, dal fisico alla testa, fosse fatto nel modo giusto così da avere una carriera lunga ...

Novak Djokovic ha affrontato 59 volte in carriera Rafael Nadal: i due hanno dato vita alla rivalità sportiva la più longeva e continua della storia del tennis. Nessuno meglio del campione serbo, quindi, può parlare di longevità sportiva. Nessun segnale di resa. Novak Djokovic ha sempre grandi motivazioni, nonostante un palmarès che definire incredibile è poco. Dopo aver messo in bacheca il 24° Slam a New York, ottenuto il 40° Masters1000...