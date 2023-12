Temptation Island | una coppia annuncia di essere in dolce attesa | “Sei il più bel regalo di Natale che potevamo desiderare!”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Due ex protagonisti dihannoto diin! Stiamo parlando di Davide Varriale e Serena Spena, che hanno partecipato all’ottava edizione del reality delle tentazioni, nel 2020. Nel corso del docu-reality, al tempo condotto da Alessia Marcuzzi, Serena e Davide raccontarono di essersi fidanzati in circostanze particolari. Entrambi fidanzati con altre persone, erano soliti uscire in quattro fino a quando Davide e Serena si sono avvicinati sempre di più. Ciò portò ad una doppia rottura e da allora i due – benché insieme da più di due anni – non hanno mai dimenticato quanto accaduto. Davide, memore della possibilità di innamorarsi di un’altra persona che non sia il proprio partner come successo in passato, manifestò grande gelosia nei confronti di ...

Divenuto con il tempo tormentone musicale grazie a produzioni televisive come, I love the way you lie si impose immediatamente nella memoria collettiva grazie anche al videoclip ...Anche se era nell'aria da tempo, in occasione delle festività natalizie Francesca Sorrentino e Manuel Maura dihanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma sui social. La notizia, però, non è piaciuta affatto ai fan, che non capiscono come la ragazza abbia potuto perdonarlo. Manuel Maura - ...Mirko Brunetti, non solo Temptation Island e Grande Fratello: presto anche Uomini e Donne Mirko Brunetti è stato eliminato dal Grande Fratello a sorpresa ...Lei è stata un’indimenticabile protagonista di un’edizione passata di Temptation Island: Lara Rosie Zorzetto. Ve la ricordate Aveva partecipato al docureality con il fidanzato di allora che per lei ...