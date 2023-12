Tathiana Garbin racconta la sua battaglia contro un raro tumore | “Le sfide non le scegliamo | arrivano”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) “Un Natale diverso. Riservato, ma non meno sentito: mi hanno tolto anche la milza e non ho gli anticorpi che il mio fisico dovrebbe produrre. Ini parenti con la mascherina, però la situazione richiedeva massime precauzioni. Quindi ho trascorso il Natale con mia moglie Ylenia, la mia famiglia, la persona che è rimasta sempre con me anche nei momenti più difficili, quando la sofferenza ti toglie qualsiasi lucidità”. Con queste parole, capitana dell’Italia femminile del tennis, parla in un’intervista al Corriere della Sera della suaun. Una prima diagnosi ricevuta al ritorno dagli US Open, quando aveva avvertito i primi dolori alla pancia. Un primo intervento poche settimane prima delle Finals di Billie Jean King Cup in ...