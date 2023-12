Tathiana Garbin | «Nel 2024 voglio riprendermi la mia vita»

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) I primi sintomi a New York, poi la diagnosi di tumore raro. La capitana della Nazionale di tennis femminile italiana ha subito due operazioni

Con queste parole, capitana dell'Italia femminile del tennis, parla in un'intervista al Corriere della Sera della sua battaglia contro un raro tumore. Una prima diagnosi ricevuta al ...Forse il buio è alle spalle.ha passato il Natale con la famiglia, la moglie Ylenia, le persone che ama. Due interventi chirurgici dopo la scoperta di un tumore , la capitana delle azzurre all'ultima BJ King Cup ...I primi sintomi a New York, poi la diagnosi di tumore raro. La capitana della Nazionale di tennis femminile italiana ha subito due operazioni ...La famosa ex tennista Tathiana Garbin sta combattendo contro un terribile male: la sua partita contro il tumore ...