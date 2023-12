Tassa soggiorno a Napoli | Cittadinanza Attiva chiede atti | “Dove va il gettito?”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutivanno gli introiti delladi? Loal Comune l’associazionein Difesa di, con una richiesta di accesso agli, inoltrata stamane. Si parla di risorse risorse importanti, per la città in pieno boom turistico. Tanto per cominciare l’associazionel’incasso effettivo, di certo milionario, per le annate dal 2021 al 2023. Quindi intende conoscerne l’impiego. Cioè, l’elenco analitico “di tutte le spese effettuate e/o finanziate con i proventi” della. “La richiesta come sopra – scrive il presidente Giovanni Natale – è effettuata a nome di ‘...

L’imposta di soggiorno entrerà in vigore dal 1 gennaio 2025 . È questo l’intento dell’amministrazione Udine se che domani in consiglio comunale ... (udine20)

Tempo di lettura: 2 minutiSi comincia col parlare delle luminarie in ritardo e si finisce per azzuffarsi sulle consulenze finanziate dalla Tassa di ... (anteprima24)

L'imposta di- spesso erroneamente definita comedi- è uno strumento in mano ai Comuni per acquisire gettito da turisti e ospiti delle strutture ricettive del territorio. Chi paga l'imposta deve corrispondere un importo oscillante ...Con la previsione di recuperare due milioni di euro di gettito dall'IMU rispetto al 2023 e l'aumento di circa sei milioni di euro dalladi, il Comune di Verona si conferma virtuoso nella lotta all'evasione fiscale e all'elusione fiscale . Le cifre, comunicate dal movimento Tragurardi, sono emerse dal bilancio di ...“Il rideterminato importo della tassa di soggiorno non è problematico in sé, ma se lo mettiamo a confronto con i comuni intorno a noi, dove nel periodo non estivo le imprese mandano i lavoratori. Ma n ...L'imposta di soggiorno è un tributo per turisti e ospiti delle strutture ricettive. Chi paga e quanto - Imposte / Pubblico, Imposte e tasse locali ...