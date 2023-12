Taremi nel mirino | cifre e durata del contratto proposti dall’Inter ? TS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)rimane neldell’Inter per rafforzare l’attacco della prossima stagione. L’attaccante iraniano però è un oggetto a cui porre una certa attenzione. SUL PIATTO ? L’Inter mantiene una certa influenza su Mehdi. Il club lo ha messo nella prossima estate come acquisto a parametro zero. Ma visto il precedente del Milan, con tanto di giocatore ad un passo e poi dietrofront nel finale, l’Inter cercherà di curare anche i minimi dettagli per evitare eventuali beffe o altro. I nerazzurri hanno messo sul piatto peruntriennale da 3,5 milioni di euro a stagione. Certo,lontane da quelle arabe, ma lo stesso iraniano avrebbe ancora la possibilità di esibirsi a grandissimi livelli e in uno dei top club europei. Fonte: Tuttosport – ...