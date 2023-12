Taranto | incendio nello stadio Iacovone | arrestati due foggiani Fuoco in una parte di una curva

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) La prima giornata del campionato di calcio di serie C girone C vide, a settembre, fronteggiarsie Foggia. Unadi unadellotarantino fu incendiata, secondo le indagini a causa di un lancio di materiale che avrebbe potuto causare il rogo. Nelle scorse ore, con questa accusa, sono statidue sostenitori del Foggia. L'articolodue in unadi una proviene da Noi Notizie..

Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Alle prime ore di questa mattina 25 novembre, la ... (noinotizie)

Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Alle prime ore di questa mattina 25 novembre, la ... (noinotizie)

Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha dato ... (noinotizie)

... difficili le operazioni di spegnimento dell'in contrada santa lucia perché il vento di ...propagati rapidamente tra le campagne fino a lambire le abitazioni e la vicina A14 Bologna -Ma non viene escluso che una seconda nave, attualmente nel porto di, parta a sua volta per ... Una petroliera norvegese è stata centrata da un missile, che ha provocato un; un altro ...Due tifosi del Foggia sono stati arrestati dalla Polizia per l'incendio dello stadio Erasmo Iacovone avvenuto subito dopo il derby di campionato giocato ...La misura cautelare nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del rogo appiccato all'interno dello stadio, al termine della partita di serie C Taranto-Foggia dello scorso 3 settembre ...