Tajani fa il verso a Elly Schlein | Non ci hanno visto arrivare

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2023 "Non civisti. Speravano ci sciogliessimo come neve invece siamo cemento armato e il congresso di febbraio sarà una pietra miliare". A dirlo il segretario di FI, Antonio, durante la presentazione dell'interguppo con Noi Moderati in regione Lazio. Fonte video: Forza Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

... che potrebbe essere la stradaun'intesa sulla conclusione dei combattimenti, magari con l'... e non è un caso che il ministro degli Esteri Antonioha fatto un parallelo tra i compiti che ......si è mostrato teneroil sovranismo salviniano. Adesso, la nuova svolta. E il possibile sipario su uno degli ultimi spazi di berlusconismo. La vera partita, però, si gioca con le Europee...."Il giudizio di FI sulla manovra è positivo abbiamo ottenuto quello che chiedevamo, stiamo lavorando per una proroga del superbonus, soprattutto per chi ha i lavori oltre il 70% vedremo se nel… Leggi ...Dal Superbonus alle pensioni, cantiere Milleproroghe Sistemata la manovra, il governo apre il cantiere Milleproroghe. Il tradizionale provvedimento di fine anno che allunga i tempi per norme… Leggi ...