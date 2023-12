Tachigrafi | il lungo calvario dell’azienda italiana tra ostacoli del Ministero e norme a favore delle multinazionali straniere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Uno strumento innovativo, nel settore dell’autotrasporto, prodotto da un’azienda. Un prezzo di gran lunga inferiore a quello dei concorrenti (poche) e per questo potenzialmente in grado di conquistare il mercato italiano ed europeo. Nonostante l’omologazione ottenuta dalperò – trae cavilli normativi – da quasi 20 anni quello stesso strumento, destinato alla taratura dei, trova continue difficoltà a essere messo in commercio, a tutto vantaggio. In mezzo, in tutti questi anni, ci sono tre decreti ministeriali, tante interrogazioni parlamentari, diversi interventi dell’Antitrust per chiedere aldello Sviluppo economico (oggi ...