Svolta nell’omicidio del rapper Canserbero | la sua ex manager rilascia una videconfessione

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Nel Venezuela di Maduro non cessano i colpi di scena in questo dicembre 2023. Il mese era iniziato con il referendum sull’Esequibo (3 dicembre), i cui controversi risultati (con numeri di consensi apparentemente ingranditi dal governo bolivariano) avevano portato all’inasprimento delle relazioni diplomatiche con la Guyana e conseguenti tensioni internazionali in tutta la regione. A seguire, poco prima di Natale, altra notizia inaspettata e se vogliamo anche clamorosa: lo scambio di prigionieri pattato con Joe Biden (attraverso la mediazione del Qatar) che ha riportato a Caracas l’imprenditore colombiano Alex Saab. Sarebbero stati ben 36 i prigionieri politici scambiati da Maduro (di cui 12 statunitensi) nel contesto delle negoziazioni delle Barbados con l’opposizione venezuelana (appoggiata dagli USA) per riabbracciare Saab, arrestato a Capo Verde nel giugno 2020 ed estradato negli ...