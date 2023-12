Supplenze | scuole alla ricerca di docenti | elenco interpelli con scadenze

... sia per migliorare la didattica che per affrontare meglio le esigenze delleautonome sempre ...quindi quel Doppio canale di reclutamento che di certo servirebbe a stroncare le 200mila...Si aggiungono due agenzie interinali per gli educatori dellebrevi in un contesto di ... sigla che raggruppa asili eparitarie di area cattolica. Un sistema integrato in cui ..."Ultimi giorni alla scadenza fissata dal ministero dell'Istruzione per le delibere indispensabili all'avvio delle sperimentazioni ...Dopo la Legge di Bilancio, che a breve avrà il via libera definitivo con la seconda “lettura” della Camera, il governo Meloni inaugura ...