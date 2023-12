Superman | Legacy | un nuovo aggiornamento sul costume deluderà i fan

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) James Gunn sta continuando a svelare piccole ma significative informazioni sul prossimo film in arrivo su. Anche se la pre-produzione diè ancora in corso, James Gunn ha dovuto comunicare unun po' deludente per coloro che speravano di vedere subito ilche sarà indossato dall'Uomo d'Acciaio nella prossima rivisitazione dei DC Studios. Secondo Gunn, ci vorrà ancora un po' di tempo prima che gli spettatori possano dare un'occhiata alindossato dall'Ultimo Figlio di Krypton nell'Universo DC. Infatti, il regista ha ufficialmente escluso qualsiasi rivelazione prima dell'inizio delle riprese principali, che avverranno l'anno prossimo. Alla domanda di un fan su quali fossero le probabilità di vedere il ...

