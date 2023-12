Superlega | Abodi | sentenza è opportunità per migliorare

La sentenza sulla"deve essere colta come un'opportunità per migliorare quello che c'è": è quanto ha detto il ministro dello sport Andrea, stamani a Fabriano, a margine della visita al PaleCesari dove ...: "Deve essere colta come un'opportunità per migliorare quello che c'è" Quindi i soldi (della) faranno la felicità "I soldi per i soldi no. I soldi spesi bene possono ...Andrea Abodi, Ministro dello Sport, si è espresso così a proposito della Superlega. Ecco le sue dichiarazioni Andrea Abodi, Ministro per lo Sport, ha parlato a Sportmediaset della situazione Superlega ...La sentenza sulla Superlega "deve essere colta come un'opportunità per migliorare quello che c'è": è quanto ha detto il ministro dello sport Andrea Abodi, stamani a Fabriano, a margine della visita al ...