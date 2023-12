Superlega | Abodi | «Deve essere colta come un’opportunità per migliorare quello che c’è»

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il ministro per lo sportha rilasciato delle nuove dichiarazioni sulla, a margine della visita al PaleCesari a Fabriano, dove si allenano le campionesse olimpiche della ginnastica ritmica. La sentenza sullache c’è» «Se non si vuole la, non basta dire no, ma occorre sempreil prodotto sportivo,calcistico, mettere sempre più al centro i tifosi, migliorando le infrastrutture, ma questo è un tema europeo e non soltanto nazionale» «La, quindi, la consideroun’opportunità di riflessione e miglioramento ...

