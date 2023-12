Superbonus come Lsd Giorgetti resiste al pressing | ma apre a un detox più graduale

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Troppi i 10 miliardi che servirebbero per una proroga di 2 o 3 mesi, esclusa anche una riduzione al 70%. Il ministro: "Le Camere sono sovrane, ma in Cdm indicherò un limite oltre cui non andare. I dati vanno addirittura peggio di quanto previsto dalla Nadef"

Per quel che riguarda il, "è il Parlamento a decidere, ma io so quale è il limite oltre il quale non si può andare, questa è la realtà dei numeri" e il bonus "èuna centrale nucleare ...'Io ho i dati degli ultimi mesi' sul, che vanno peggio rispetto a quelli previsti dalla ... èuna centrale nucleare che fa effetti che non riusciamo a gestire'. L'altro tema scottante è ...Audizione del ministro dell'Economia in commissione Bilancio della Camera dSul Mes: "Mai detto che l'Italia lo avrebbe ratificato". "Saldi della legge ..."L'esame del Senato sulla manovra ha prodotto una serie di cambiamenti che hanno nel complesso generato un miglioramento di tutti i saldi di finanza pubblica".