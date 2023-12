Superbonus | addio 110% ma non per tutti | cosa succede

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Sconto del 70% per i condomini. Dal 2024 l'agevolazione fiscale che consente a chi ristruttura una casa di avere un credito d'imposta delsarà archiviata (ma non per), per lasciare il posto a uno sconto del 70%. Per un altro anno, il 2025, ci sarà ancora il bonus ma ulteriormente decurtato

