Superbonus 2024 | cosa succederà nei primi mesi dell' anno

Leggi su europa.today

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) C’è una scadenza che incombe sulle teste degli italiani: quella delche scatterà il 1° gennaio. Ci sono circa 30mila cantieri ancora aperti che rischiano di passare dal bonus del 110 per cento al 70 per cento per non essere riusciti a completare buona parte dei lavori entro la...