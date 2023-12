Superbonus 110 | si tratta sulla proroga | Sal e sanatoria | le misure nel milleproroghe Stretta dai mobili alle barriere | ecco cosa cambia

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) In attesa di decidere se riaprire, almeno parzialmente, il recinto del, sugli incentivi legati all?edilizia si profila una nuova. Nel decretoche sarà...

Senza nuovi interventi, a partire dal primo gennaio la maxi-agevolazione nata in piena emergenza Covid scende rà al 70%, per poi calare ancora al 65% ... (ilsole24ore)

Entro pochi giorni sapremo se ci sarà una proroga per l’agevolazione al 110% per i condomìni. Nell’attesa, ecco il quadro dei Bonus edilizi nel ... (corriere)

Il ministero dell’Economia e delle Finanze valuta gli ultimi dati per decidere. L’ipotesi di autorizzare un Sal straordinario a fine anno, col ... (corriere)

Oltre il danno c?è il rischio della beffa. Non solo un numero elevato di famiglie rischia di non riuscire a concludere i lavori finanziati con ... (ilmessaggero)

Oltre il danno c?è il rischio della beffa. Non solo un numero elevato di famiglie rischia di non riuscire a concludere i lavori finanziati con ... (ilmattino)

In attesa di decidere se riaprire, almeno parzialmente, il recinto del Superbonus , sugli incentivi legati all?edilizia si profila una nuova Stretta . ... (ilmessaggero)

...Sappiamo già da tempo che il, l'incentivo principale nel settore edilizio negli ultimi tempi, non verrà riconfermato nella sua versione attuale. La sua aliquota " già scesa al 90% dal%...La proposta del vice premier resta quella di consentire una mini proroga di tre mesi del(al% o al 90%, dipende dalla delibera di inizio cantiere) per i condomini che al 31 dicembre ...In attesa di decidere se riaprire, almeno parzialmente, il recinto del Superbonus, sugli incentivi legati all’edilizia si profila una nuova stretta. Nel decreto milleproroghe che ...Il Superbonus 110 è al centro del dibattito politico italiano. Nel decreto milleproroghe che sarà esaminato dal consiglio dei ministri, sarà inserita una norma anti-elusiva che renderà più difficile a ...