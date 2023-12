Sul Patto un compromesso  Mes? Mai promessa la ratifica

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il ministro dell’Economia è intervenuto in commissione Bilancio: "Il successo italiano è la possibilità dell'allungamento fino a 7 anni per coloro che rispettano il Pnrr"

L'accordodi stabilita' 'e' un. Verso il basso o l'alto La valutazione la faremo tra qualche tempo'. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento in ...MILANO " "Non possiamo e non dobbiamo fare festadi Stabilità". E ancora: "E' un, se unverso il basso o verso l'alto, io ho detto e ribadisco che le valutazioni le faremo tra qualche tempo". Così il ministro dell'...