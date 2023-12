Suki Waterhouse | le prime foto col pancione della fidanzata di Robert Pattinson

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Dopo aver annunciato ai fan la sua gravidanza durante uno dei suoi concerti,mostra il suo. La cantante, che fino al dolcissimo annuncio è sempre stata molto riservata riguardo alla sua relazione cone la sua gravidanza, ha postato sui social una serie diin cui il pancino, ora, è molto evidente. LecoldiAveva cercato di tenere la notiziasua gravidanza quasi nascosta nonostante alcuni rumors che sospettavano una nuova nascita in vista. Poi, a novembre 2023,ha deciso di confermare le voci, e di farlo in un modo molto particolare: durante il suo ...

mostra il pancione. Da quando ha confermato la sua prima gravidanza a novembre, l' attrice e musicista 31enne non ha condiviso molti aggiornamenti sui social media, ma ora è stata ...Dopo i rumors arriva la conferma: Robert Pattinson esono fidanzati: "Entrambi vogliono sposarsi, è importante per loro" Robert Pattinson esono fidanzati. All'inizio di questa settimana, la coppia aveva scatenato voci ...Suki Waterhouse ha deciso di celebrare l’attesa del suo primo bambino con Robert Pattinson postando le foto del pancione ...Waterhouse ha condiviso la sua prima foto ufficiale del pancione in un piccolo bikini floreale. In una serie di foto delle vacanze condivise su TikTok il 21 dicembre, l'attrice ha posato per la ...