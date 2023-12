Sud Pontino Inchiesta “Touch&Go” | processo di secondo grado | subito rinviato a febbraio 2024

SUD Pontino – E’ rimasta a lungo bloccata, in entrambe le direzioni, la Statale Appia in prossimità dei confini dei comuni di Itri e Fondi . ... (temporeale.info)

SUD Pontino – Il Centro per le adozioni internazionali infatti, ha intr apre so da poco una collaborazione con l’associazione “Women’s Heart” che ... (temporeale.info)

...l'augurio che il veliero possa ancorare in uno dei porti o quantomeno al largo del litorale...suo saluto all'intero equipaggio non nascondendo le sue emozioni per la sfida del passaggio a...... con un totale export di 2,8 miliardi nel 2022; "l'agro alimentare" dell'Agro -, con circa ... Solo in questo modo verrebbe valorizzata l'intera area del Lazio del, favorendo l'aggregazione ...Un furto nella notte tra Natale e Santo Stefano al bar Freedom di Coreno Ausonio. Malfattori hanno messo a soqquadro il locale portando via denaro contante all'interno delle slot e ...L’assemblea consiliare ha approvato lo Statuto costitutivo ed il relativo schema di convenzione.