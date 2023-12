Stop ai compiti per le vacanze di Natale | la preside | “C’è il tempo della famiglia I docenti l’hanno presa con disinvoltura”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Sulla questioneper lein queste settimane si è aperto un ampio dibattito. Ad esempio, ladel Convitto nazionale Umberto I aveva nei giorni scorsi inviato una circolare in cui si invitavano gli insegnanti a non caricare digli alunni. L'articolo .

Archiviata la stagione dell' austerity , l'Ue decise di dare nuovie poteri al fondo che, ... Da salva - stati a salva - banche: cos'è il back -La riforma affida al Mes anche un altro ...Lo 'and go' è un modo proprio per interrompere quella continuità a tutti i livelli. Ecco perché idiventano un controsenso rispetto alle finalità del periodo di vacanza".(Adnkronos) – “Da sabato 23 dicembre a domenica 7 gennaio niente compiti a casa per gli alunni”. E “considerando che gli insegnanti li assegneranno, invito i genitori a una ‘disobbedienza civile’: non ...Compiti a casa durante le vacanze di Natale, giusto o sbagliato assegnarli agli studenti La questione torna d'attualità ogni anno con l'avvicinarsi delle festività, che per ...