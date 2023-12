Stefano De Martino rivela com’è nata la sua partecipazione ad Amici e a proposito di Belen Rodriguez…

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Come da indiscrezioni trapelate qualche settimana fa, ieri sera Maria De Filippi è stata ospite del programma Dale a Santo, un intero one man show diDein onda su Rai Due in prima serata. Nel corso della trasmissione la De Filippi ha raccontato gli esordi del conduttore. Appena maggiorenne, si presentò adma all’inizio venne scartato… fino a quando in suo soccorso arrivò la mano provvidenziale di Maria! Le sue parole: È vero quello che dice, che era stato scartato ma io misi la mano sulla sua spalla e lo ripescai. La conduttrice ha poi confessato che il giorno dell’eliminazione di Dedal suo talent show pianse per il dispiacere: Lui esce danel giorno della semifinale e siccome io mi ero affezioa ...