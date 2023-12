Stefano De Martino prima e dopo | da Amici al Bar Stella

Stefano De Martino è amatissimo in Rai dove ha trovato una seconda casa. Ieri sera, infatti, è stato pure mandato in onda un suo one man show che – ... (biccy)

Ieri sera, su Rai 2, è andato in onda il primo one man show di Stefano De Martino , intitolato "Da Natale a Santo Stefano ". Nel corso del programma, ... (comingsoon)

Solidarietà, ascolto degli altri, amore: i valori portanti della comunità sono stati al centro della serata 'La notte dei sogni' con il Concerto di Santoe il Premio Sand'Oro Città di Riccione, riconoscimento istituito dall'amministrazione comunale per premiare coloro che si sono distinti in vari campi e hanno contribuito a diffondere ...Si conoscono da una vita e ogni volta che si incontrano traDee Maria De Filippi è subito show. È stato così anche in occasione del Christmas Show dell'ex ballerino di Amici , che ha avuto la De Filippi come ospite. Instagram content This ...Stefano De Martino è tra i presentatori più amati della tv italiana ma in quanti ricordano i suoi esordi ad AmiciNon si nasconde Stefano De Martino che ha parlato dell'aiuto psicologico che sta ricevendo da circa due anni e mezzo.