Stefano De Martino | la Rai festeggia i suoi risultati | “Elegante | raffinato ”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)Deè amatissimo in Rai dove ha trovato una seconda casa. Ieri sera, infatti, è stato pure mandato in onda un suo one man show che – grazie anche a una concorrenza azzerata – ha ottenuto dei buoni numeri. Nello specifico Rai1 ha trasmesso il cartone La Sirenetta che ha coinvolto 2.112.000 spettatori pari all’11.9%. Canale5 ha mandato in onda in replica il compleanno di Albano, dal titolo Al Bano: 4 volte 20, che ha fatto 1.876.000 spettatori pari al 13.1% di share. Mentre su Italia 1 il film Una Tata Magica ha interessato 1.208.000 spettatori pari al 7% di share. Da Natale A Santo, su Rai2, ha così totalizzato 1.625.000 spettatori pari al 9.5% di share. Numeri che oggi il direttore dell’intrattenimento del prime time Rai, Marcello Ciannamea, hato. “Ancora un ottimo risultato per la ...

Onomastico speciale perDe, approdato in prima serata su Rai2 con lo show 'Da Natale a Santo' . Anche stavolta l'orgoglio di Torre Annunziata è riuscito a tenere il pubblico incollato alla tv. Dai ...Carlo Conti mai visto così: cos'è successo in diretta tv Ieri per festeggiare SantoRai2 ha mandato in onda un one man show condotto daDe, al quale hanno partecipato ...La Rai ha puntato su di lui già da qualche tempo e non si è sbagliata. Stefano De Martino trionfa ancora una volta in tv e fa record di ascolti. «Da Natale a Santo ...Belen Rodriguez reagisce così al monologo di Stefano De Martino su di lei e la loro storia d'amore...Ieri sera è andato in onda su Raidue ...