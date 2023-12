Stefano De Martino e Maria De Filippi | la commovente reunion durante il Christmas show del conduttore!

Nel programma Da Natale a Santo Stefano , Stefano De Martino ha porta to un monologo sull'ex Belen , che l'ha poi defollowa to su Instagram L'articolo ... (novella2000)

Il 2023 sta per volgere al termine e, come di consueto, è arrivato il momento di fare un bilancio delle coppie famose che quest’anno hanno ... (isaechia)

Stefano De Martino è amatissimo in Rai dove ha trovato una seconda casa. Ieri sera, infatti, è stato pure mandato in onda un suo one man show che – ... (biccy)

Onomastico speciale perDe, approdato in prima serata su Rai2 con lo show 'Da Natale a Santo' . Anche stavolta l'orgoglio di Torre Annunziata è riuscito a tenere il pubblico incollato alla tv. Dai ...Carlo Conti mai visto così: cos'è successo in diretta tv Ieri per festeggiare SantoRai2 ha mandato in onda un one man show condotto daDe, al quale hanno partecipato ...Belen Rodriguez senza freni: il gesto netto contro Stefano De Martino dopo la messa in onda del suo show su Rai 2 ...Ospite nel programma di Rai 2 di Stefano De Martino, Maria De Filippi si dimostra ancora una volta regina di stile.