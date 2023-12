‘Stanze di Carta’ | secondo appuntamento dedicato al femminismo

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà domenica 7 gennaio 2024 alle ore 17.00, in una delle sale di Palazzo Tartaglione, sito in via Tartaglione n. 8 a Marcianise (Caserta), ilincontro del gruppo di lettura “Stanze di Carta”. L’iniziativa, nata su spinta di un gruppo di persone amanti della lettura, ha trovato il gradimento di numerosi appassionati, provenienti da tutto il territorio casertano, i quali hanno animato un interessante dibattito durante l’incontro dello scorso novembre. Il tema di cui si discuterà il 7 gennaio sarà: “Ilvisto attraverso la lente delle scrittrici italiane del Novecento“, argomento di grande attualità visti anche, purtroppo, i recenti fatti di cronaca e la discussione in atto presso l’opinione pubblica italiana. Il testo che sarà oggetto di lettura e confronto sarà ‘Una donna’ (1906) di Sibilla ...

