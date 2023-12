Stankovic | pres Ferencvaros | «Qui per vincere e allenare l’Inter!»

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)non ha mai nascosto il suo sogno di diventare un giorno allenatore dell’Inter. A confermarlo lo stesso suo attualeidente al. Le sue parole a Fradi Tv. OBIETTIVO ? Dejanvuole ritornare in nerazzurro da allenatore, parola delidente del, Gabor Kubatov: «Vuole diventare l’allenatore dell’Inter. Per questo ha molto da mettere sul tavolo e queste ambizioni lo portano a volera tutti i costi con la squadra. Inoltre, Dejan voleva venire da noi. Ha detto: ‘Signoridente, dammi questa squadra’. Non è un caso che abbiamo trovato un accordo economico in una decina di minuti. Siamo solo all’inizio del lavoro, il vero volto della squadra si mostrerà in primavera, ma viste le indicazioni non abbiamo ...

Sampdoria e Bari in campo alle 20:30, altra conferma per Sebastiano Esposito sempre più al centro del progetto di Andrea Pirlo e contro la sua ex ... (inter-news)

Dejanha le idee chiare su cosa desideri per il proprio futuro, la conferma l'ha data il presidente del club unghese, Gabor Kubatov , a Fradi TV : 'vuole diventare l'allenatore ...Dejanha le idee chiare su cosa desideri per il proprio futuro, la conferma l'ha data il presidente del club unghese, Gabor Kubatov , a Fradi TV : 'vuole diventare l'allenatore ..."Dejan Stankovic vuole diventare l'allenatore dell'Inter. Per questo ha molto da mettere sul tavolo e queste ambizioni ...Lecco a caccia di rinforzi per restare in Serie B. Come riporta TMW, per il reparto offensivo il nome nuovo è quello di Alberto.