Stacca a morsi un orecchio durante una lite | 59enne arrestato ad Andria

L'aggressione scattata per un'auto parcheggiata male A causa di una lite per un parcheggio ha staccato aun orecchio al contendente: è accaduto qualche giorno fa, di pomeriggio, ad Andria. Agenti delle Volanti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 59 anni per lesioni personali ...Preso a pugni e a, l'aggressore gliun pezzo d'orecchio. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Napoli. I carabinieri della stazione di Capodimonte sono intervenuti al Cto di Napoli, per ascoltare un ...(Adnkronos) – A causa di una lite per un parcheggio ha staccato a morsi un orecchio al contendente: è accaduto qualche giorno fa, di pomeriggio, ad Andria. Agenti delle Volanti della Polizia di Stato ...E’ successo ad Andria dove un uomo di 46anni è stato trasferito d’urgenza al Policlinico di Bari dopo l’aggressione subita da un altro automobilista ...