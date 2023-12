Sprofondo Pistons | adesso i ko consecutivi in una stagione sono 27

Leggi su agi

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) AGI - Detroit entra suo malgrado nella storia: i 41 punti di Cade Cunningham non bastano, Brooklyn vince 118-112 con 24 punti di Johnson e 21 di Bridges e per iarriva il 27esimo ko consecutivo. Solo altre due squadre nella storia dell'Nba avevano inanellato nella singolacosì tante sconfitte di fila, i Cleveland Cavaliers 2013-14 e i Philadelhia 76ers 2013-14. Il primato assoluto, ma a cavallo di due annate (2014-15 e 2015-16), appartiene ai Sixers con 28. Detroit parte meglio e si porta presto in vantaggio di 14 punti, ma i Nets riescono a riprenderla e spuntarla nel 4° quarto. Decisivo per Brooklyn il contributo della panchina, che genera 36 punti contro i 20 della squadra di casa. Questo il referto: Detroit: Cunningham 41 (12/17, 3/4, 8/10 t.l.), Bogdanovic 23, Burks 15. Rimbalzi: Duren 15. Assist: Cunningham 5. ...