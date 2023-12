Spinalbese | spunta uno sfogo cancellato subito e una foto frecciatina

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Nel bel mezzo della catfigh social tra Antoninoe Belen Rodriguez, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha detto di aver salvato un post che l’ex gieffino ha pubblicato e poilo scorso ottobre. Secondo Deianira in questoavrebbe fatto delle insinuazioni: “C’è un post con delle insinuazioni che aveva fatto a ottobre e che poi ha rimosso pochi minuti dopo. Per me già uno che fa queste insinuazioni si commenta da solo. Quindi adesso non dicesse che è sempre stato zitto, perché qui ha parlato, anche se hatutto poco dopo“. Ma se la Marzano ha posto l’accento sul post rimosso, sui social invece credono che l’ira di Belen sia partita da unadi Antonino con il suo cane… Tutto è partito da qui. Il primo a scagliare frecciatine… e mo ti ...

