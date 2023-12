Spezzato un braccio  I vandali in chiesa vandalizzano il crocifisso del ' 600

← Raid sacrilego a Castiglione del Lago:del Cristo Perugia, giovane ladra catturata da un carabiniere fuori servizio → Potrebbe anche interessarti Bocce, ai campionati ...Ignoti hanno sfregiato il Cristo della chiesa del centro storico della cittadina lacustre spezzando ilsinistro. Un'azione compiuta proprio durante le festività natalizie. Sul grave episodio ...A Castiglione del Lago (Perugia) qualcuno si è introdotto in chiesa per vandalizzare il crocifisso, danneggiando la statua in legno raffigurante Gesù che risalirebbe al '600. Sul caso stanno indagando ...L’aggressione si è verificata questa notte a Marianella, quartiere della periferia settentrionale di Napoli. Indagini in corso da parte dei carabinieri.