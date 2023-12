Spezia | Ekdal rescinde il contratto | addio al calcio italiano dopo 15 anni

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Albin15, lascia il: rescissione dicon loe a 34tornerà in Svezia con il Djurgardens Albindiceall’Italia15e si prepara, a 34, a tornare in Svezia, al Djurgardens. Come riportato da Sportmediaset, il calciatore ha rescisso ilche lo legava allo, penultimo in Serie B. Arrivato nel 2008 a 19alla Juve, Siena, Bologna, Cagliari, Sampdoria e, con in mezzo una esperienza in Germania nell’Amburgo.