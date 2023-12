Sottoscritto Contratto Integrativo decentrato dell’Ente a Benevento

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Questa mattinail nuovoalla presenza delle OOSS e dell’Assessore al Personale, 27 dicembre 2023 –questa mattina dalla Delegazione trattante di parte pubblica e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, alla presenza dell’assessore al Personale Carmen Coppola, il nuovodel Comune diche, com’è noto, ha recepito le innovazioni normative procedimentali introdotte dall’ultimonazionale Funzioni locali. In particolare, va evidenziato che nel nuovosono stati finanziati tutti gli istituti ...

Gaeta – A poco meno di un anno dalla conclusione della conclusione del milionario Appalto per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti – la ... (temporeale.info)

Nel 2017 fu stipulato undi Comodato con RFI per la concessione ventennale dei vani ...00 euro come previsto dall'accordo, ancor prima dell'inizio dell'intervento. In seguito ai ......di infrastrutture elettriche e centrali di produzione da energie rinnovabili - ha comunicato che la controllata PLC System e Cebat hannocon la società Metka EGN Italy un...Il 21 dicembre scorso si è completato il percorso di uscita della società Cis spa dall’accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto con i creditori finanziari nel 2017. Infatti, dopo aver estin ...Il 21 dicembre scorso si è completato il percorso di uscita della società Cis spa dall'accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto con i creditori finanziari nel 2017. (ANSA) ...