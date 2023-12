Sostenibilità e obiettivi Net Zero | Fideuram accelera sui green bond

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – L’impegno a ridurre tutti i combustibili fossili entro il 2050 come strada maestra per contrastare il cambiamento climatico è stata al centro degli intensi negoziati condotti nei giorni scorsi a Dubai, in occasione della Cop28.Al di là degli impegni formali sottoscritti dai singoli stati partecipanti, i grandi investitori istituzionali e gli istituti di credito da tempo offrono ai risparmiatori obbligazioni societarie e governative emesse con l’obiettivo di finanziare progetti di natura sociale e ambientale, denominati appunto.Come sottolineato da Simone Chelini, Head of ESG & Strategic Activism di– ISPB AM SGR, si tratta di strumenti finanziari non così conosciuti dagli investitori privati. “L’osservatorio CONSOB di quest’anno certifica che solo il 22% delle famiglie di risparmiatori ...