“Sospetto suicidio” Morta la star del film Parasite | il ritrovamento in Corea

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L'attore sudno Lee Sun-kyun, famoso per il suo ruolo nel» che ha trionfato agli Oscar 2020, è stato trovato morto per un. L'attore 48enne, ha riferito l'agenzia sudna Yonhap, è stato trovato all'interno di un veicolo nel centro della capitale Seul. Lee Sun-kyun era indagato dalla polizia perché sospettato di fare uso di cannabis e altri farmaci psicotropi. Lo scandalo aveva offuscato la sua immagine di attore di successo, privandolo di apparizioni televisive e contratti pubblicitari. L'attore era apparso in diversi lungometraggi del regista Hong Sang-soo, tra cui «Haewon and the Men» nel 2013. Con «», per la regia di Bong Joon-ho, aveva raggiunge la notorietà internazionale, nel ruolo di un padre di famiglia ...