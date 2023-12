Sorisole | trovato morto in casa dalla moglie | addio al volontario Germano Ceruti

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023). Lo halail giorno di Santo Stefano. Era appena rientrata dal turno all’ospedale Papa Giovanni, dove lavora come infermiera, quando ha aperto la porta died ha visto il marito,, 58 anni, riverso a terra senza più vita. Così ha avvertito il 112 e sul posto sono arrivati i sanitari, che hanno constatato il decesso, e i carabinieri diper fugare ogni dubbio sulla morte dell’uomo. In seguito al malore infatti,è caduto a terra ed ha sbattuto con violenza la testa sul pavimento.era molto conosciuto a. Si spendeva per la comunità, faceva parte dell’associazione Antincendio Boschivo e del gruppo alpini del paese. Dava sempre una mano e si era dato ...