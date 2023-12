Sony contro Microsoft e l’acquisizione Activision Blizzard

Entrambi i concerti sono dedicati alla sensibilizzazionela violenza sulle donne, tematica ... Ha all'attivo 2 album: 'Il Silenzio Delle Stelle' (Music Italia, 2015) e 'Life Book' (Universal ......festa dello Zecchino D'Oro" è una produzione NEXO DIGITAL in collaborazione con ANTONIANO e... così, tornato a casa, decide di fare qualcosa di concretola povertà. Nel 1953, in via ...La contesa legale tra Microsoft e l’ente antitrust statunitense, l’FTC, sta raggiungendo vette di tensione in relazione all’acquisizione di Activision. In un ...Il braccio di ferro tra Microsoft e l'ente antitrust statunitense, l'FTC, raggiunge nuove vette di tensione in merito all'acquisizione di Activision. In un recente documento depositato presso l'ente r ...