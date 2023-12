Skriniar | «L’Inter è tra i club più grandi al mondo | è stato bello»

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Le parole di Milan, difensore del PSG ed ex Inter, sul periodo trascorso in nerazzurro. I dettagli Milanha parlato ai canali ufficiali del PSG della sua esperienza al. PAROLE – «E’ uno deipiùnon solo in Italia, ma nel: sonosei anni lì, sono stati magnifici. Abbiamo vinto cinque trofei: quando sono arrivato non si giocava la Champions League da anni, ci siamo qualificati al primo anno. E’per me e per il. Il miglior momento èquando abbiamo vinto lo scudetto». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTER NEWS 24

