Sinner va a sciare per Natale e i tifosi si preoccupa | ' attento alle ginocchia'

(Di mercoledì 27 dicembre 2023), a dispetto del nome che in inglese rende di più ( non ditelo alla Gazzetta ), "è in realtà una specie di chierichetto . In una recente intervista,ha ammesso di aver rotto solo due ...

In conclusione di questo incredibile 2023 e alle soglie di un impegnativo 2024 Jannik Sinner si è concesso qualche ora di svago in montagna. Prima ... (ilnapolista)

TI VOGLIAMO BENE MA VAI PIANOOOOOO Stai attento Vai pianoooooo non fare scherzi Ti prego Jannik divertiti più che puoi ma occhio alle ginocchiasembra un chierichetto, invece è un killer. E ha ...Le sue passioni come sempre chiarito e detto ampiamente sono quelle che portano allo sport che pratica ed alle neve, ed al conseguente. In un post su Instagram,ha voluto mostare le sue ...L’anno nuovo è sempre più vicino così come l’inizio della nuova stagione di tennis. In attesa di fare il proprio rientro in campo, Jannik Sinner si è concesso un Natale a Sesto Pusteria, dove, dopo ...L'altoatesino si confessa al TG1: "Devo migliorare il servizio su cui stiamo lavorando tanto e andare di più a rete" ...