Sinner | nessun rancore | già promosso in prima classe

(Di mercoledì 27 dicembre 2023), ilnon sta neanche dove stia di casa. Il verdetto è già ufficiale: l’hasenza pensarci su due volte. Solo il tempo ci dirà se avevamo ragione. Se è vero, come pensano in tanti, che Janniksia talmente forte da poter tranquillamente ambire alla scalata al vertice. E che sia destinato, come non bastasse, ad essere uno dei futuri Big Three che calcheranno le orme di Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Jannik(AnsaFoto) – ilveggente.itIl sole non è ancora tramontato sull’epoca dei tre campioni che hanno riscritto la storia del tennis, ma è evidente che la nuova generazione abbia una certa fretta. Ce l’hanno soprattutto, appunto, ma anche Carlos Alcaraz e Holger Rune, che nell’immaginario collettivo sono i tre campioni che domineranno ...

Non finiscono i premi per Sinner in questo fantastico 2023. Il talento azzurro ha vinto anche il "Most improved of player of the year" , ovvero il ... (247.libero)

...da tennis per ricominciare la preparazione in vista di un 2024 che potrebbe proiettarlo dove... "Mi è mancato tutto questo, ma ora è tempo di tornare in campo", ha scritto. Tra pochi ......da tennis per ricominciare la preparazione in vista di un 2024 che potrebbe proiettarlo dove... 'Mi è mancato tutto questo, ma ora è tempo di tornare in campo', ha scritto. Tra pochi ...Osimhen è ancora a Castel Volturno: si è allenato anche oggi con il resto della squadra, regolarmente, nonostante la squalifica per una ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...