Simone Grande | la mamma del vincitore di The Voice Kids | “Canta a ogni ora del giorno”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 27 dicembre 2023), membro del team Clementino, ha vinto la seconda edizione The, talent show condotto da Antonella Clerici., l’aneddoto delladeldi TheL’undicenne di Rozzano sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove ripercorrerà il successo nel programma insieme alla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Tra le passioni dic’è anche il calcio, essendo un terzino del Real Basiglio, squadra lombarda. Tifosissimo dell‘Inter è un fan di Diego Maradona: la musica nella sua vita per caso quando una sera durante una cena in un ristorante scopre il karaoke. Attualmente frequenta la scuola Nuova Musica di ...