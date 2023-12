Simone Cristicchi a Lignano il 3 gennaio 2024 con FRANCISCUS

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) – L’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia aprirà la programmazionecon uno degli artisti più amati dal pubblico regionale, l’unico a vincere tre volte il Premio per il miglior spettacolo dei cartelloni ERT. Lui èè sarà al Cinecity diSabbiadoro mercoledì 3alle 20.45 con il musical, il folle che parlava agli uccelli. Dopo Paradiso – dalle tenebre alla luce, un viaggio nell’opera di Dante, nel concetto di ‘paradiso’ e nel mistero della vita, e l’omaggio musicale al repertorio mistico di Franco Battiato di Torneremo ancora,ha realizzato un progetto, questa volta in solo, dedicato a San Francesco. Tra riflessioni, domande e canzoni inedite – che portano la firma dello ...

... con Luis Sepúlveda e Carmen Yanez, con Cristina Donà, il progetto permanente Stazioni Lunari (con Cisco, Cristiano Godano,, Giovanni Lindo Ferretti, Teresa De Sio, Piero Pelù, ...Ha condiviso il palco con Nicola Piovani,, Mario Venuti, Pier Cortese, Filippo Graziani. Per il programma di Natale 2023: https://tiny.cc/alcamo - Stampa l'articolo - Invia ad un ...LIGNANO. Le indagini sull'animo umano di Simone Cristicchi lo elevano a voce interiore del nostro teatro, forse l'unico esempio di narratore spirituale in tournée. Giorgio Gaber era uno che analizzava ...