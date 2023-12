Simeone tentato dall’addio al Napoli già a gennaio

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)frustrato dal poco spazio alpensa all’addio a, ma la partenza di Osimhen per la Coppa d’Africa lo blocca.– Giovannista valutando l’idea di lasciare ilnella sessione di calciomercato di. L’attaccante argentino è deluso per lo scarso minutaggio.deluso, possibile addio anticipato dalCome riporta il Corriere dello Sport, il Cholito “coltiva la legittima aspirazione di giocare con maggiore continuità, di collezionare minuti, sentire il profumo del gol e della fiducia”. Finora però Mazzarri gli ha concesso pochissime chance da titolare.ha realizzato gol importanti, come quello annullato ingiustamente al Bernabeu, ma parte quasi sempre ...

Il primo non sta trovando spazio sotto la guida die potrebbe essere utile come vice ... che presto sulla fascia destra potrebbe perdere Dumfriesdalla Premier League. Inter e Juventus ...Ieri, 11 dicembre, la salma diè stata riesumata e sottoposta ad esame autoptico, eseguito ... Il 43enne scontava una pena per rapina, tentata rapina,furto ed evasione. Senza Colonne è ...Il regalo sotto l'albero è stato il rinnovo di Osimhen, annunciato già a luglio e arrivato a Natale. 120 milioni di euro la clausola rescissoria valida per l'estero e non per ...Le probabili formazioni di Napoli-Frosinone, partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023-2024: Mazzarri rivoluziona la squadra Torna la Coppa Italia ed è il turno anche del Napoli, ...