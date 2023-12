Simeone | il Cholito comincia a valutare l' idea di lasciare Napoli Corsport

Ci Napoli 29/10/2023 - campionato di calcio serie A / Napoli - Milan / foto Carmelo Imbesi/Image Sport nella foto: Giovanni- Rade Krunic, ilcomincia a valutare l'idea di ...Ma in attacco ci sono altri giocatori che sono in bilico, su tutti Giovanni. L'attaccante ...sembra molto improbabile ma se non avesse la possibilità di giocare con più continuità il...Tra i festeggiamenti per il Natale e il nuovo anno che sta per arrivare c'è la 18ª giornata da giocare in Serie A e al fantacalcio. Fiorentina-Torino e Napoli-Monza apriranno il turno venerdì 29 alle ...Lo stesso Simeone jr, inoltre, si si rallegra per aver ricevuto un gradito presente, Pikachu, descritto dall'attaccante come "il miglior regalo". Con tanto di maglione della squadra partenopea e ...