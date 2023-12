Sigrid Kaag nominata coordinatrice umanitaria Gaza

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) È statadei Paesi Bassi asenior per gli aiuti umanitari e la ricostruzione di. A nominarla è stato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. Venerdì è stata adottata la risoluzione n 2720 dal Consiglio di sicurezza: si prevede la rapida designazione di un coordinatore umanitario e la consegna immediata, sicura e senza ostacoli di assistenzadiretta alla popolazione civile palestinese a. In questo frangente,coordinerà tutte le operazioni, verificherà le spedizioni di aiuti umanitari, monitorerà tutto quello che verrà fatto. Inoltre, istituirà un meccanismo delle Nazioni Unite per accelerare la consegna di aiuti umanitari acon ...