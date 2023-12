“Siamo arrivati a questo punto?” Grande Fratello | la scoperta su Anita | il pubblico protesta

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)2023, il gesto disotto gli occhi di tutti. Anche all’interno della casa più spiata d’Italia non poteva che respirarsi aria di festa e di Natale. I concorrenti hanno avuto modo di ‘scartareì i loro regali e gli occhi dei fan sono caduti su un dettaglio che vede come protagonista indiscussaOlivieri: il fatto è successo nel corso del giorno di Santo Stefano. I sospetti dei fan cadono sulla lettera indirizzata adOlivieri. Ebbene, anche all’interno della casa delè stato tempo di sorprese. In particolar modo l’attenzione dei fan si è rivolta su una lettera destinata adcon Edoardo Sansone come mittente. Eppure i fan hanno cominciato a nutrire qualche sospetto di troppo. Leggi anche: “Guardate ...

Oggial punto che le cose più progressiste arrivano da Papa Francesco. Per questo per l'Immacolata ho voluto portare la mia personale Ave Maria in Vaticano in occasione del pasto ...Asaf si irrita: "Non è vero che il 7tardi. Qui un esercito intero si è mosso a fronte si un caos inaspettato coi carri armati, gli aerei,nel minor tempo possibile. In ...Nasce ufficialmente ‘Follow Me Events’, un'entusiasmante realtà locale dedicata all'organizzazione di eventi straordinari. Comici di fama nazionale e ...La stagione del tennis prende il via con l'esaltante prospettiva di avere sempre tra i protagonisti un giocatore italiano. Sinner è l'uomo più atteso dopo lo straordinario finale di anno, con la cilie ...